عمّان 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل إطاري على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو لتمويل مشروعات مائية.وقالت وزارة التخطيط الأردنية: إن العقد سيخصص لتمويل المشاريع المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025) من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في الكثير من المحافظات في جميع أنحاء البلاد.// انتهى //18:27ت م0154