اقتصادي / 260 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
عمّان 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
وقعت الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل إطاري على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو لتمويل مشروعات مائية.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية: إن العقد سيخصص لتمويل المشاريع المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025) من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في الكثير من المحافظات في جميع أنحاء البلاد.
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18:27ت م
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