بيروت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.46% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 604.71 نقاط.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 521 ألفاً و675 سهماً، بقيمة 5 ملايين و843 ألفا و414 دولارا أمريكيا، نفذت من خلال 34 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و178 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و150 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:40ت م0155