الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2020م، ندوة دولية افتراضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بعنوان "تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي".وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الهيئة المتصلة بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م؛ بهدف توحيد الجهود والرؤى العالمية في هذا المجال الحيوي، وتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.ويشارك في هذه الندوة أكثر من (70) متحدث من كبار المسؤولين والمتصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من (20) دولة حول العالم.ويفتتح الندوة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو.كما يلقي كل من معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ماريو مانيفيتش، كلماتٍ رئيسية، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة البروفيسور مارتن كيف، والرئيس التنفيذي لشركة انمارسات وبرت بيرس، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية من مختلف دول العالم.وستغطي هذه الندوة موضوعات محورية من بينها الاتصالات المتنقلة، والأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة، ودورها في تمكين الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، ودعت الهيئة المهتمين بهذه الموضوعات للتسجيل في الندوة عبر زيارة الرابط الآتي: https://www.citc.gov.sa/s2.// انتهى //18:50ت م0158