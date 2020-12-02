بيروت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه "تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني".ولفت النظر إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".// انتهى //19:04ت م0164