إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية بين الدول للحد من التوتر وحل النزاعات.وقال خلال مشاركته في حوار إعلامي اليوم: إن بقاء النزاعات الإقليمية والدولية عالقة دون حل يشكّل تحدياً للأمن والاستقرار العالميين.وأضاف أن نزاع كشمير يعدّ من أقدم القضايا الدولية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ عقود، محذراً من أن بقاء هذا النزاع عالقاً بين باكستان والهند اللتين تملكان السلاح النووي يهدد الأمن في جنوب آسيا والأمن العالمي.وحول أفغانستان قال قريشي: إن السلام في أفغانستان والاستقرار الإقليمي سيظلان تحت التهديد إذا لم يلتفت العالم إلى الوضع في جنوب آسيا.ودعا قريشي المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وبذل جهود مشتركة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي تشكّل تحدياً لجميع البشر، مؤكداً أنه يجب دعم الدول الفقيرة بالمعدات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //19:20ت م0165