بغداد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المستجدات الأمنية في البلاد.وأشار الكاظمي -بحسب بيان صحفي حكومي- إلى التحديات التي تواجه البلاد ومنها التحدي الأمني، منوها بوجود محاولات لفرض واقع تحت عناوين مختلفة من أطراف لم يسمِّها.ونوه بالتطورات الأمنية التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب العراق خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه تم احتواؤها بعد إرسال لجنة إلى المحافظة وتشكيل خلية أزمة.// انتهى //19:30ت م0166