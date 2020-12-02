طرابلس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشاعن ترحيب بلاده بدعوة الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للبعثة الأممية إلى ليبيا، إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.وأكد أوفتشا أهمية قيام القادة الليبيين بمعالجة المهمة بشكل مشترك، مشددا على أن استقرار واتحاد الاقتصاد الليبي سيفتح الباب للتجارة والازدهار والتبادل لصالح كل الليبيين.وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد ذكرت في بيان لها عبر موقعها الرسمي أمس الثلاثاء أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية دعت إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، موضحة أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتمعت الثلاثاء بمشاركة سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.// انتهى //19:31ت م0167