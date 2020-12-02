واشنطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي أعلنه اليوم فريقا التفاوض من جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية، تعد علامة بارزة في مفاوضات السلام الأفغانية التي بدأت منذ 12 سبتمبر 2020م.وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم، عن تهنئتها كلا الجانبين على مثابرتهما واستعدادهما لإيجاد أرضية مشتركة، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يظهر جدّية أفغانستان وطالبان، وقدرتهم على تجاوز الخلافات، واستعدادهم للتعامل مع القضايا الصعبة.وقال البيان: إن ما تحقق من مفاوضات يوفر الأمل في نجاحهم في التوصل إلى تسوية سياسية لهذا الصراع المستمر منذ أكثر من أربعين عاماً.وأضاف: أن التقدم السريع في خريطة الطريق السياسية ووقف إطلاق النار هو ما يريده الشعب الأفغاني أكثر من أي شيء آخر، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل إلى جانب معظم المجتمع الدولي ، دعم عملية السلام في السعي لتحقيق هذا الهدف.// انتهى //20:53ت م0179