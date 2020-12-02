أديس أبابا 17 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسأعلن مسؤولان بالأمم المتحدة أن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق اليوم، للمساح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيغراي، حيث أعلنت القوات الاتحادية انتهاء عملياتها العسكرية ضد القوات المحلية.وأكدت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، آن انكونتر، في تصريحات أن الاتفاق جرى توقيعه.وأشار مصدر بالأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.ويعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم في إقليم تيغراي على المساعدات الغذائية.// انتهى //20:53ت م0180