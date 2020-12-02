الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسنظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, 53 برنامجاً اجتماعياً للمسنين المشمولين بالرعاية, وذلك ضمن الخطة السنوية للبرامج والأنشطة في الدار.واشتملت البرامج على المشاركة في المناسبات العامة والتطوعية والجولات الخارجية الترفيهية والتعريفية, مثل المشاركة في زراعة 50 ألف شجرة، وفعالية المشي في جامعة الأميرة نورة وزيارة المتاحف وبعض المجمعات التجارية, كما استقبلت العديد من الزيارات الخارجية من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية والمدارس.ونفذت الدار خلال هذه الزيارات بعض المبادرات التوعوية والترفيهية للمسنين, كما أجريت لهم بعض الفحوصات الطبية مثل فحوصات الأسنان والسكري التي أجرتها كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى.// انتهى //21:03ت م0183