جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـالموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم ، مركز بيانات الجامعة في شركة " موبايلي " الذي يأتي ترجمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القائم بين جامعة جدة والشركة .جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز البيانات يرافقه وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل ، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي ، وعدد من ذوي الاختصاص.وبحث معاليه مع مسئولي الشركة البنية التحتية لجامعة جدة وربط جميع فروع الجامعة إلى جانب بناء علاقة استراتيجية بين الجهتين.// انتهى //21:09ت م0185