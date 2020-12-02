عام / رئيس جامعة جدة يُطلق مركز بيانات الجامعة
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـالموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
أطلق معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم ، مركز بيانات الجامعة في شركة " موبايلي " الذي يأتي ترجمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القائم بين جامعة جدة والشركة .
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز البيانات يرافقه وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل ، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي ، وعدد من ذوي الاختصاص.
وبحث معاليه مع مسئولي الشركة البنية التحتية لجامعة جدة وربط جميع فروع الجامعة إلى جانب بناء علاقة استراتيجية بين الجهتين.
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21:09ت م
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