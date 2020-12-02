نجران 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسافتتح محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف اليوم، برنامج تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمحافظة، الذي تنظمه جمعية إسناد.ويستهدف البرنامج ذوي اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون وضمور المخ والشلل الدماغي والتأخر العقلي.ويهدف إلى تعزيز وتطوير القدرات الذهنية والحركية من خلال تطبيق برامج التدخل المبكر وتعديل السلوك وتعزيز الإدراك وتنمية المهارات والنطق والتخاطب والعلاج الوظيفي.ويُطبق البرنامج وفق نظامه جلسات فردية من قبل متخصصات في مجال التربية الخاصة والتأهيل، ومن خلال تطبيق الاحترازات الصحية.ويأتي البرنامج في ظل احتياج الأطفال ذوي الإعاقة بالمحافظة ومراكزها لخدمات التأهيل والرعاية.// انتهى //21:12ت م0189