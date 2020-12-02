واشنطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الناتو، الذي استضافه اليوم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.وناقش الاجتماع الذي استمرت أعماله على مدى يومين، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش مع وزيري خارجية أوكرانيا وجورجيا، ملف أمن البحر الأسود.وركزت المناقشات الأخرى على روسيا، والحد من التسلح، والأمن الإقليمي، وحلف شمال الأطلسي 2030، وعملية التفكير المستقبلي، وتعزيز الروابط والقيم المشتركة بين الناتو وشركائه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأكد التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو ودوره الأساسي في ضمان السلام والازدهار.// انتهى //21:12ت م0190