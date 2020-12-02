الجزائر 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس السواحل الجزائري خلال أسبوع 162 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بالعديد من المدن الجزائرية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها ووحدات من الأمن أوقفت في عمليات متفرقة بعدد من المدن 61 مهرباً، وصادرت منهم مجموعة من الأسلحة وكمية من الذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل والأمن أوقفت في عمليات متفرقة بعدد من المدن 101 من المهاجرين غيرالشرعيين من جنسيات مختلفة.// انتهى //21:13ت م0192