جيزان 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم، مبادرة تحت عنوان "فرحتكم نور لنا" لتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية لدعم الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح رئيس جمعية البر بجازان يحيى بن حسن عوض أن المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات السابقة التي تنفذها الجمعية، موضحاً أن المبادرة استهدفت (210) أسر، حيث قدمت لها حتى الآن أكثر من (465) جهازاً كهربائياً منزلياً، تمثلت في توزيع أجهزة المكيفات والثلاجات والغسالات وغاز وأفران.// انتهى //22:35ت م0212