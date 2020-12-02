بريدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.وتناول اللقاء أهمية دور فرع الرئاسة وفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة فيما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، وتعظيم الشعائر وتعزيز القيم وتعزيز الأمن الفكري، والرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.// انتهى //22:42ت م0217