واشنطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.ووفقاً لبيانات الإدارة، هبط مخزون الخام 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر إلى 488 مليون برميل.وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 317 ألف برميل الأسبوع الماضي.وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 251 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، وانخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 0.5 نقطة مئوية.كما زادت مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 233.6 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل إلى 145.9 مليون برميل.وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 454 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.// انتهى //22:42ت م0218