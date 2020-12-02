رفحاء 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستنظم جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً، مبادرة بعنون "توجيهات واستشارات عن بعد"، بالتعاون مع قسم التربية بكلية العلوم والآداب برفحاء، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2020، من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً.وتهدف المبادرة إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المعوقين وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان, والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، والمكاسب التي يمكن جنيها من إدماج المعاقين في كل جانب من جوانب الحياة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع بشكل عام، وذوي الإعاقة بشكل خاص.وأوضحت "ملاذ" أن المبادرة ستُبث عبر برنامج "ZOOM"، على الرابط : https://zoom.us/j/99292397010.// انتهى //22:56ت م0224