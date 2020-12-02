القاهرة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية وقوف المجتمع الدولي بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني في ظل هذه الظروف الصعبة، داعياً جميع القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية.وشدد الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم عبر "الفيديو كونفرانس" في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة،بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات على عدم وجود حلّ للأزمة اللبنانية إلا عن طريق تلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بما يتيح استئناف الدعم للبنان وانتقاله من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي.// انتهى //23:50ت م0227