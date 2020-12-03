الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستستكمل منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد، بمباراتين.في المباراة الأولى يستضيف فريق أبها فريق النصر عند الساعة 3:35 عصرا ، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.ويحتل أبها المركز 14 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النصر المركز 15 في الترتيب بـ 3 نقاط.وفي المباراة الثانية يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ 13 نقطة فريق الفتح صاحب المركز الرابع بـ 10 نقاط على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساء.// انتهى //00:16ت م0229