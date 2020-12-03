ينبع 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسنفذ تعليم ينبع برنامجًا تدريبيًا بعنوان "كيف أتعلم لأعلّم" مستهدفًا أمهات طالبات الصفوف الأولية بمدارس المحافظة، وذلك ضمن خطط تعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة لمكتب تعليم شمال ينبع.وتضمن البرنامج الذي نُفذ بمشاركة معلمات الصفوف الأولية وبإشراف مشرفات الشعبة، إقامة عدد من الورش التدريبية "عن بعد" تناولت مهارات التهجئة والتحليل الصوتي، بهدف تعريف المتدربات بالأسس الصحيحة لتعليم الطالبات القراءة والكتابة.وأوضحت مديرة مكتب شمال ينبع نوف القحطاني، أن الظروف الراهنة لجائحة كورونا واعتماد التعليم عن بعد، فرضت على الأسرة والمدرسة ضرورة تحقيق التكامل والتعاون في أدوارهما المحورية، بالإضافة إلى أن مسؤولية الأسرة باتت مضاعفة لأنها تمثل جهة الإشراف المباشرة على الطلبة أثناء تلقيهم الدروس عبر قنوات «التعلم عن بعد».بدورهن، أكد معلمات الصفوف الأولية المشاركات في تنفيذ البرنامج، أهمية هذه الورش التدريبية التي تسهم في تحقيق الأسرة لدورها المهم والمساند لدور المدرسة، من خلال تدريب الأمهات على مهارات التهجئة والتحليل الصوتي، وهي أحد أهم المهارات الأساسية في تعلم القراءة والكتابة لمرحلة الصفوف الأولية.// انتهى //02:45ت م0235