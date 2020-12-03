ظهران الجنوب 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم, جلسته رقم 76, برئاسة عوض آل المؤنس الوادعي, وبحضور جميع أعضاء المجلس.وأوضح الوادعي أن الجلسة خصصت لمناقشة سير المشاريع الجاري تنفيذها، كما أضاف أن جزءا من الاجتماع خصص لمناقشة احتياجات ومطالب مركز الغايل التابع للمحافظة.وقال تم استعراض مشروع طريق تلحم الجديد غرب المحافظة ، وحاجته إلى عبارات لخدمة عابري الطريق ،حيث أقر المجلس بضرورة تخصيص أي مشروع لدرء أخطار السيول وإنشاء عبارات لهذا الطريق الحيوي .// انتهى //03:00ت م0236