الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يهنئ السفير الإماراتي باليوم الوطنيأمير الشرقية: الابتكار في خدمة ذوي الإعاقة أصبح حاجةفيصل بن مشعل: السلامة على الطرق من الأولويات القصوىأمير جازان يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"وزير الخارجية: المملكة لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينيةشهادات عالمية.. المملكة أمن وأمانخطط أمنية لحماية البيئة.. ست قيادات تضم 21 مركزاً ميدانياًفرق ميدانية لمكافحة الجراد والآفات النباتية في منطقة مكةتعاون بين الشورى ومركز قياس لرفع جودة الخدماتتسجيل 249 إصابة مؤكدة وتعافي 337 حالة جديدةبريطانيا أول دولة ترخص لقاح فايزرالسلطة الفلسطينية تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيلاتفاق على دخول المساعدات الإنسانية لـ«تيجراي»بايدن: لن نتسرع بإلغاء الاتفاق التجاري مع الصين// يتبع //06:01ت م0003