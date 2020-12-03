عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يهنئ السفير الإماراتي باليوم الوطني
أمير الشرقية: الابتكار في خدمة ذوي الإعاقة أصبح حاجة
فيصل بن مشعل: السلامة على الطرق من الأولويات القصوى
أمير جازان يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"
وزير الخارجية: المملكة لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية
شهادات عالمية.. المملكة أمن وأمان
خطط أمنية لحماية البيئة.. ست قيادات تضم 21 مركزاً ميدانياً
فرق ميدانية لمكافحة الجراد والآفات النباتية في منطقة مكة
تعاون بين الشورى ومركز قياس لرفع جودة الخدمات
تسجيل 249 إصابة مؤكدة وتعافي 337 حالة جديدة
بريطانيا أول دولة ترخص لقاح فايزر
السلطة الفلسطينية تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل
اتفاق على دخول المساعدات الإنسانية لـ«تيجراي»
بايدن: لن نتسرع بإلغاء الاتفاق التجاري مع الصين
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