وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( الرؤية.. والهيكلة الاقتصادية الشاملة ) : استيعاب مجمل الـتحديات، الـتي تصاحب الـتطورات والـتغيرات المتسارعة في عالـم التجارة سواء علـى الـصعيد المحلـي أو الإقلـيمي كذلـك الـدولـي، كان ضمن الأسس التي قامت عليها رؤية المملكة 2030 ، التي منذ أعلن انطلاقتها سمو ولي العهد» حفظه الله «وهي تحاكي تلك الأطر وتجتاز كافة الـتحديات، كونها رؤية وضعت في الحسبان الاحتياجات التي تصاحب المرحلة واستشرفت كل معوقات وضمنت اجتيازها بحكمة ودراية، ولعل ما حصل خلال العام 2020 ، الـذي جاء استثنائيا بسبب جائحة كورونا المستجد ) كوفيد 19 -(وما ألحقته بالعجلة الاقتصادية العالمية، وتمكن المملكة برؤيتها الحكيمة أن تمضي خلال هذه الأزمة بثبات وتضمن استدامة مسيرة التنمية الوطنية.وواصلت : فحين نمعن فيما أوضحه رئيس مجلس الغرف السعودية عن كون نظام الغرف التجارية الجديد، يأتي في مرحلة اقتصادية مهمة تمر فيها المملكة بعملـية تحول شاملـة انطاقا من رؤية المملكة 2030 ، ويتضمن ذلك إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الـسعودي وتطوير وإصاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هـذا النظام في تعزيز دور المجلس والـغرف التجارية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة، ويمكن هذه الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والمواءمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والإستراتيجيات، التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص، وما لفت إليه عن اشتمال هذا النظام الجديد للغرف التجارية على مواد جديدة وتعديلات ستحدث نقلة في مسيرة المجلس والـغرف التجارية بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، فضلا عن التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين.// يتبع //06:01ت م0005