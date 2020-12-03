وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الأمن والتنمية ) : الأمن بمفهومه الشامل ، ركيزة أساسية لاستقرار الدول وطمأنينة شعوبها وضمانة مهمة لخطواتها وطموحاتها التنموية ، وهذه قاعدة واضحة يجمع عليها العالم ، ومن أجلها يصدر مؤشراته المهمة ، وفي هذا الشأن تعد المملكة أنموذجاً للأمن الوارف الذي يظلل مسيرتها بكل تفاصيل الحياة ، لذا جاءت صدارتها العالمية استحقاقا طبيعيا وبمسوغات مضيئة يوثقها الواقع ، حيث أعلنت المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال تقريري التنافسية العالمي، والتنمية المستدامة ، من ضمنها: شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً ، ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة ، ومؤشر ضبط الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة صدارتها وتقدمها في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الأخرى ذات الصلة بالتطور التنموي ، مما يعكس النجاح الريادي غير العادي للمملكة في ترسيخ ارتباط (الأمن والتنمية) وهي المعادلة الأصعب والتحدي الأكبر لمعظم الدول في عالم مضطرب.وختمت : وهكذا تقدم المملكة تجربتها وأنموذجها الثري في ترسيخ نعمة الأمن والاستقرار بكفاءة عالية واستحقاق عن جدارة لصدارة المؤشرات الدولية.// يتبع //06:01ت م0006