المدينة المنورة 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 3 ديسمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية.وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //08:08ت م0016