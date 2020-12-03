عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع
الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس
المدينة المنورة 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 3 ديسمبر 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية.
وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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