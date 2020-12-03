القاهرة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الخاص بدعم لبنان، جميع القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة بلادهم الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على صون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني.وركزت على تفقد الرئيس المصري أمس أحدث المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وفق أحدث النظم العالمية في إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، وتعزيز الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة.وسلطت الضوء على موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزيري المالية والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة كورونا.وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وقعت اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق وخصوصا في المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة الحكومة الفيدرالية.ونوهت إلى أن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية في لجنة المتابعة الدولية المعنية بحل الأزمة الليبية، أعلن دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط لحين التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف بشأن آلية صرف ومراقبة هذه العوائد.وتحدثت صحف القاهرة عن تأكيد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، على تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالي أسبوعين من عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.// انتهى //09:55ت م0018