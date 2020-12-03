بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد أمس في باريس، في حين لم يشهد الملف الحكومي أي تحرك جدي باتجاه حلحلة العُقد التي تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وأشارت إلى إعلان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي مما أسفر عن إصابة أربعة أطفال فلسطينيين على الأقل بجروح خطيرة.وتحدثت صحف اليوم عن كلمة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل خلال المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني الذي عقد في باريس أمس بدعوة المجتمع الدولي إلى إعلان حزب الله منظمة إرهابية.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي أمس أن وزارة الدفاع أقرت خطط الانسحاب من أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدتين كبيرتين هناك.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان رئاسة الوزراء البريطانية أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون متفائل بما ستسفر عنه المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الاوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.// انتهى //10:01ت م0019