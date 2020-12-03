إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة وزير الدفاع الصيني لإسلام آباد والتي استمرت ثلاثة أيام لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتشاور حول التطورات الأمنية في المنطقة.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية بين الدول للحد من التوتر وحل النزاعات.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وموافقة مجلس الوزراء الباكستاني على شراء لقاح فيروس كورونا، وتقديمه للعاملين في مجال الصحة في المرحلة الأولى.وأشارت إلى ترحيب باكستان بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قُدما نحو محادثات السلام.ونشرت إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وتناقلت تحذير خبراء التغذية من إمكانية تعرض باكستان لأزمة في مجال الأمن الغذائي بسبب جائحة فيروس كورونا.وعرجت على نبأ وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي إثر تعرضه لأزمة قلبية الليلة الماضية في المستشفى بمدينة راولبندي.في الشأن الاقتصادي تطرقت إلى إعلان الحكومة الباكستانية عن ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 7.2% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.ولفتت الانتباه إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة مُسلحين من حركة طالبان وإصابة آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم غزنة شرق أفغانستان.// انتهى //10:05ت م0020