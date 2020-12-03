رام الله 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الرسالة التضامنية التي بعث بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي تضمنت موقف المملكة العربية السعودية الثابت في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002.ولفتت النظر إلى كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس المتلفزة التي قال فيها "اتفقنا مع الدولِ والجهاتِ المعنيةِ لتوفيرِ لقاح فيروس كورونا بأعدادٍ كبيرةٍ لعلنا نستطيعُ أنْ نَقِيَ أنفسَنا شرَ هذا الوباء".وألقت صحف الخميس الضوء على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، عادًّا الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميًا.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية، واقتحام 59 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، وتجولوا في أرجائه، وأدوا طقوسًا تلمودية.وأولت الصحف اهتمامًا بدعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى التحقيق بشكل فوري وشفاف ومستقل في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسؤولين عنها.وأوردت مطالبة الهيئة الإسلامية العليا في القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف فورًا عن اعتداءاتها الظالمة بحق مقابر المسلمين في فلسطين.ونشرت الصحف مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.وتحدثت عن تأكيدات منظمة التعاون الإسلامي أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسي أهمية خاصة بصفته مناسبة سانحة لتجديد المواقف السياسية والتطلعات والمسؤوليات المشتركة تجاه قضية فلسطين والتعبير عن الالتزام الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا و1051 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و488 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 64 مليونًا و245 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 44 مليونًا و491 ألف مريض.// انتهى //10:08ت م0021