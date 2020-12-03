الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تقدير وامتنان، مفوض إدارة الأزمات والشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، لسياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها السودان تجاه اللاجئين الإثيوبيين.وأبرزت تصاعد أعداد إصابات فيروس كورونا في معظم المدن السودانية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، إذ سجلت السودان أمس 235 إصابة جديدة بكورونا.وأشارت صحف الخرطوم إلى إجلاء السودان أمس 143 من رعاياها في ليبيا بالتعاون مع منظمة الهجرة.ونشرت إعلان مسؤولين بالأمم المتحدة أن أثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق أمس، للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيغراي، حيث أعلنت القوات الاتحادية انتهاء عملياتها العسكرية ضد القوات المحلية.ونقلت صحف الخميس عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، قولها إن ليبيا تضم حاليًا 10 قواعد عسكرية 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.وعرجت على تجديد الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز.وأولت الصحف اهتماما بدعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى التحقيق بشكل فوري وشفاف ومستقل في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسؤولين عنها.وسلطت الضوء على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جميع القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تحذير منظمة العمل الدولية من أن الضغط العالمي على الأجور بسبب فيروس كورونا لن يتوقف مع وصول اللقاح، مشيرةً إلى أن معظم العالم سيستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الجائحة التي وجّهت ضربة غير عادية لعالم العمل.// انتهى //10:57ت م0029