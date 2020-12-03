عام / أكثر من 273 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في الرياض
الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس
قدّمت عيادات تطمن في الرياض خدماتها لـ 273356 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 40 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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11:17ت م
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