الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقدّمت عيادات تطمن في الرياض خدماتها لـ 273356 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 40 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:17ت م0034