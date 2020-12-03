الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم الوضعية المقلقة لوباء كورونا بالبلاد، مع تصاعد أعداد الإصابات والوَفَيَات اليومية، مبرزة الترتيبات الجارية حاليًا بالمغرب من أجل إطلاق عملية تلقيح واسعة ضد الجائحة.وفي العلاقات المغربية الأوربية، تناقلت تأكيد المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ييلفا يوهانسن، أن المغرب يعد شريكا موثوقًا للغاية يسعى الاتحاد الأوروبي لمواصلة الشراكة المتميزة التي تجمعه به، وذلك عقب مباحثاتها أجرتها مع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت.وتطرقت صحف الخميس إلى تجديد المملكة العربية السعودية ومصر تأكيدهما على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتأكيد دعمهما لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في ختام اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.وفي الشأن اللبناني، تناقلت صحف الرباط ترحيب الرئيس اللبناني ميشال عون بخطة عمل دولية لإعادة إعمار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وهي الخطة التي أعدها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وتابعت صحف المغرب الصحف الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا التي سجلت أكثر من 64 مليون و245 ألف إصابة ، مشيرة إلى أن بريطانيا قررت البدء في تلقيح مواطنيها ضد الوباء ابتداءً من الأسبوع المقبل.// انتهى //11:39ت م0037