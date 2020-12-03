الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في الرياض خِدْماتها لـ1639137 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.يشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //11:53ت م0039