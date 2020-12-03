الدمام 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسوقعت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم بمقر الأمانة، عقود اطلاق مجموعة من المشروعات التنموية، وذلك خلال لقاء جمع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، وعدد من قيادات الأمانة والهيئة.ويأتي توقيع هذه العقود امتدادا للشراكة المستمرة والعمل التكاملي بين الهيئة والأمانة، وانطلاقاً من مواءمة التوجهات لتوحيد القرار التنموي لتنفيذ مشاريع نوعية، تحقق مستهدفات التطوير الشامل، والتنمية المستدامة والمتوازنة، وتقديم حلول مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.// انتهى//12:01ت م0042