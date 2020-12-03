الكويت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر80 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5542 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر1 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 18ر302 مليون سهم تمت عبر 12953 صفقة نقدية بقيمة 13ر85 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4390 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر126 مليون سهم تمت عبر 4237 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين ديناروارتفع مؤشر السوق الأول 4ر111 نقطة ليبلغ مستوى 67ر6123 نقطة بنسبة صعود بلغت 85ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر175 مليون سهم تمت عبر 8716 صفقة بقيمة 2ر75 مليون دينار .// انتهى //13:17ت م0069