جدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسمكَنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة 128 متطوعاً من المشاركة في تقديم التطوع المتخصص والمجتمعي والتعاوني بمعدل 2829 ساعة تطوعية ، وبمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام تفتخر جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمتطوعين الذين قدموا خِدْماتهم لها .وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، عن شكر الجمعية لكل المتطوعين الذين قدموا خِدْماتهم التطوعية للجمعية التي كان لها الأثر الواضح في دعم رسالة الجمعية لخدمة الأسرة ودعم واستقرارها.وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المودة إلى أن العمل التطوعي تجاوز مفهومه التقليدي على أنها مبادرة خيرية تهدف إلى دعم المجتمع بل أصبح توجهًا دوليًّا ويتجلى هذا الاهتمام بالعمل التطوعي في المملكة ليصبح من مكونات رؤية 2030، مفيداً أن المودة تسعى في خطتها القادمة إلى زيادة عدد المتطوعين في الجمعية برفع عدد المتطوعين في المملكة من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م .// انتهى //13:34ت م0077