الدمام 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 976 جولة رقابية، و 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن رصد 24 مخالفة لحالات مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 ، وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية.كما رفعت الأمانة 8154 طناً من النفايات، وأزالت 5573 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 739 موقعاً، بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، استخدمت فيها 145542 لتراً من المعقمات والمطهرات.// انتهى //13:36ت م0078