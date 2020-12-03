لندن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسشغلت تغطيات إجازة السلطات الصحية لقاح مضاد لفيروس كورونا حيزًا واسعًا من اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم، مبرزة تفاؤل الحكومة تجاه تجازو الأزمة بدايات العام المقبل.وتناولت في شأن منفصل بدء جولة حوار جديدة بين المفاوضيين البريطانيين والأوروبيين حول ملف المغادرة، مشيرة إلى أن تباعد وجهات النظر فيما يتعلق بمجالات مصائد الأسماك المختلفة لا يزال السمة السائدة بين الطرفين رغم تخفيض المملكة المتحدة سقف مطالبها.وعرجت صحف لندن على مستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، ناقلة تقارير وتحليلات عن مستقبل علاقة إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مع بكين وغيرها من الملفات الساخنة في انتظار الإدارة الجديدة.// انتهى //13:51ت م0080