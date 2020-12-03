الدمام 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسأنشأت أمانة المنطقة الشرقية 28 سُلّماً بالواجهة البحرية بمحافظة الخفجي؛ لنزول وصعود مرتادي الواجهة من وإلى الشاطئ، وذلك ضمن برامج الأمانة لجودة الحياة.وجرى تصميم وتنفيذ السلالم بجودة عالية، وبطريقة يسهل بها على مرتادي الواجهة النزول والصعود من وإلى الشاطئ.وتسعى الأمانة إلى توفير سبل الراحة للمواطن والمقيم، داعية الجميع إلى المحافظة على المرافق العامة في الحدائق والكورنيش، والإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //14:45ت م0090