الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأطلقت لجنة رعاية السجناء تراحم الرياض، أمس حملة "دفء الشتاء" بالتعاون مع فريق كلنا طموح التطوعي لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة من اللجنة من وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وغيرها من الوسائل التي يتم توفيرها للفئة المستفيدة، بحضور المهتمين وجميع أعضاء الفريق لتدشين المبادرة وبمشاركة عدد من المستفيدين الذين تم تسليمهم كسوة الشتاء.وأوضح المدير التنفيذي للجنة تراحم أحمد اليحيا، أن الحملة تستهدف تأمين كسوة الشتاء للأسر المستفيدة البالغ عددهم أكثر من 1000 أسرة، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالحملة انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي، كما دعا أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لهم من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات اللجنة البنكية أو التحويل البنكي أو التواصل مع اللجنة والتبرع بقيمة كسوة الشتاء.//انتهى//14:45ت م0092