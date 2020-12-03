نيامي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقتل عسكريان نيجريان واختفى ثالث، في هجوم بمنطقة "بانيبانغو" التابعة لولاية تيلابيري قرب الحدود مع مالي، وَفْق ما نقلت وسائل إعلام نيجرية عن مصدر أمني.وأوضح المصدر الأمني أن سيارة تابعة للحرس الوطني النيجري "وقعت في كمين ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس واختفاء آخر".وشهدت عدد من مناطق ولاية تيلابيري خلال الآونة الأخيرة سلسلة هجمات خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين.مما يذكر أن النيجر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية الشهر الحالي يرتقب أن يكون خلالها انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس الحالي محمدو إسوفو، الذي أعلن أنه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة.// انتهى //14:49ت م0093