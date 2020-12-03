الكويت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143574 في حين تم تسجيل وفاتينِ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 884 وفاةً.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4016 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 540 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138674 حالة.// انتهى //14:51ت م0094