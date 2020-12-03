بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسعاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون الجنوبية.وأضاف كما خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة، مشيراً إلى معالجة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //14:52ت م0095