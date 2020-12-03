بريدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة ، وجمعية التنمية الأسرية بمدينة بريدة "أسرة".ووقع المذكرة من جانب اللجنة نيابة عن صاحبة السمو الأميرة عبير المنديل رئيسة اللجنة ، نائبتها الدكتورة فاطمة الفريحي ، ومن جانب جمعية أسرة مدير عام جمعية أسرة الدكتور محمد السيف.وتهدف المذكرة لرفع مستوى الوعي من خلال تقديم مشاريع وبرامج أسرية واجتماعية لمنسوبات ومستفيدات اللجنة ، وتقديم الاستشارات الأسرية وخدمات الإصلاح الأسري لمستفيدات اللجنة ، والسعي إلى الحد من ظاهرة العنف الأسري وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية ، والمشاركة في المبادرات والندوات والمحاضرات التي تعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمرأة التي تحقق الأمان الأسري.عقب التوقيع تسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل ، من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية "أسرة" الدكتور خالد الشريدة ، التقرير السنوي الختامي لجمعية أسرة ببريدة عن مراكز التثقيف الأسري لكليات البنات في جامعة القصيم وجامعة الأميرة نورة بالرياض وجامعة المستقبل ، لعام 1441هـ.وأشاد سموه بجهود وبرامج جمعية أسرة ومنجزاتها ، منوها بنجاح تجربتهم في مبادرة نحو أسرة سعيدة في جائحة فيروس كورونا ، الذي كان نموذجاً على نجاح الشراكات.وأكد سموه أن مواجهة العنف الأسري والتصدي له هو من ضمن اهتمامات القيادة الرشيدة ، مثمناً أعمال اللجنة النسائية التنموية من خلال مبادراتها التوعوية والاجتماعية التي تقدمها لدعم الخدمات التنموية والتوعوية بين أفراد المجتمع .حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من مسئولي جمعية التنمية الأسرية ببريدة.// انتهى //14:57ت م0097