الخرطوم 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واساستقبلت مفوضية العون الإنساني السودانية بمطار الخرطوم الدولي اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي تبرعت بها منظمة شلتربوكس بالتعاون مع منظمة السلام المتحدة.وأكد المدير التنفيذي لمنظمة السلام المتحدة إبراهيم مودي أن المنظمة وطنية وظلت تعمل في المجالات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات والكوارث؛ حيث إنها تعمل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان.وأضاف أن الطائرة تحمل 40 طنًا من مواد الإيواء والكساء والغطاء ومشمعات ومراتب وغيرها.// انتهى //16:09ت م0127