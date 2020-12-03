المنامة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,496.54 بارتفاع قدره 2.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 639.76 بارتفاع قدره 0.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و168 ألفا و905 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 821 ألفا و633 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 127 صفقة.// انتهى //16:25ت م0136