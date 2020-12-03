لندن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيرًا للمواطنيين جراء توقع قدوم جبهة هوائية باردة مصحوبة بتساقط صقيع وتراكم ثلوج في أجزاء واسعة من البلاد.وحذّر خبراء الأرصاد من اضطرابات واسعة في حركة السير والنقل جراء تأثيرات تجمد الثلوج فوق الطرقات في أجزاء كبيرة من أسكتلندا ومناطق في شمال إنجلترا، بما في ذلك مناطق بينين ويوركشير موور.ومن المتوقع أن تبدأء الموجة مساء اليوم الخميس وتستمر حتى صباح السبت القادم.// انتهى //16:27ت م0137