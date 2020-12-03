بغداد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558767 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12361 حالة, فيما تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة لتبلغ عدد حالات الشفاء 487863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:42ت م0145