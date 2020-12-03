القاهرة 18 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسشهد أداء مؤشرات البورصة المصرية تبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات تبديل للمراكز على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية، مع استمرار النشاط النسبي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2ر1 مليار جنيه ليصل إلى 9ر642 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 37ر1 مليار جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعاً بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11015.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.32% مسجلاً 2088.36 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.27% لينهي التعاملات عند مستوى 3038.42 نقطة.// انتهى //17:43ت م0146